تحركات خبيثة.. فايز السراج يترأس وفدا ويغادر إلى تركيا

أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الخميس، بأن وفدا من حكومة الوفاق الليبية سيغادر طرابلس، متوجهًا إلى تركيا.

وحسب موقع "أخبار ليبيا"، من المقرر أن يضم الوفد كلا من فايز السراج رئيس حكومة الوفاق، وعقيلته ومستشاره الأمني تاج الدين الرازقي ورئيس الشركة القابضة للاتصالات فيصل قرقاب.

وكانت وزارة الدفاع في حكومة الوفاق الليبية، لوحت في وقت سابق، بالانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار.

ووفقًا لوسائل إعلام متفرقة، هدد وزير الدفاع بحكومة الوفاق الليبية، صلاح الدين النمروش، بالانسحاب من الهدنة، مؤكدا أنه لا خيار سوى بسط سيطرتهم على كامل التراب الليبي بالقوة.

يأتي ذلك مع عودة التحركات التركية الخبيثة في الوقت الذي تستعد فيه الأطراف الليبية للحوار من أجل التوصل لحل سياسي.

فيما أكد الجيش الوطني الليبي، التزامه الكامل باتفاق وقف إطلاق النار مع حكومة الوفاق.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري في مؤتمر صحفي، إن "بعض القنوات المضللة تعمل على بث الفتنة وإطالة أمد الأزمة الليبية"، مشيرًا إلى أن قيادة الجيش الليبي وجهت جميع الوحدات بعدم الانجرار وراء الاستفزازات.

وشدد المسماري على أن الإخوان وإعلامهم الكاذب يسعون لبث الفتنة بين أبناء الشعب الليبي، لافتًا إلى أن تركيا تواصل نقل المرتزقة والعتاد العسكري إلى غرب ليبيا.

وأضاف المسماري أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أرسل طائرات ضخمة تنقل معدات وأسلحة لحكومة الوفاق.