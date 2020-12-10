استخدام اللقاح الروسي المطور ضد كورونا في علاج الحساسية

قال ألكسندر جينتزبرج، رئيس مركز الأبحاث الذي طور اللقاح، اليوم الخميس، إن اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا، Sputnik V، يمكن استخدامه من قبل الأشخاص الذين يعانون من الحساسية طالما أنهم ليسوا في مرحلة حادة.

وقال جينتزبرج، وفقا لتصريحات بثتها محطة روسيا 24، اليوم: "يمكن تطعيم الأشخاص المصابين بالحساسية باستخدام سبوتنيك في، والشيء الوحيد هو أنه لا ينبغي أن يحدث ذلك عندما تكون الحساسية في مرحلة حادة".

وتابع: يجب على الأشخاص الذين يعانون من الحساسية إجراء اختبارات الدم للجلوبيولين المناعي E والبروتين التفاعلي C - إذا كانوا ضمن المعدل الطبيعي، فلا ينبغي أن يكون التطعيم مشكلة

واستطرد العالم قائلا إن "لقاح فايزر يحتوي على الحمض النووي الريبي، والذي قد يكون خطيرًا على الأشخاص الذين يعانون من نوع من الحساسية".

وأوضح جينتزبرج أن جسم الإنسان لديه نظام من الإنترفيرون، إشارات البروتينات، التي تتفاعل بقوة مع الحمض النووي الريبي الأجنبي، ما قد يؤدي إلى مضاعفات للأشخاص الذين يعانون من الحساسية الذين عززوا الاستجابة المناعية.

وفي السابق، حذرت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة (MHRA) الأشخاص الذين لديهم تاريخ من ردود الفعل التحسسية "المهمة" من تناول لقاح فايزر وبيونتيك.