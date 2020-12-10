منتج أسس لتمويل المشاريع الصناعية الصغيرة من بنك التنمية الإجتماعية: منتج أسس هو منتج تمويلي بين بنك التنمية الإجتماعية وهيئة مدن، ويستهدف منتج أسس المواطنين والمواطنات، ويمكن الشباب من إطلاق مشاريعهم الصناعية والإستفادة من حزمة الحوافز والإمكانيات المقدمة من هيئة مدن والتمويل اليسير من بنك التنمية الإجتماعية. أهداف منتج أسس من بنك التنمية الإجتماعية تحسين الموقع الريادي للمملكة.

توطين الصناعات المتطورة.

زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

تطوير الموازنة التجارية.

زيادة تسهيل ممارسة العمل الحر.

تطوير القطاع الصناعي.

تسهيل الحصول علي التمويل لرواد القطاع الصناعي.

المساهمة في توفير الفرص الوظيفية. شروط التقديم علي منتج أسس من بنك التنمية الإجتماعية أهداف منتج أسس من بنك التنمية الإجتماعيةشروط التقديم علي منتج أسس من بنك التنمية الإجتماعية الشروط العامة: يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. لا يقل عمر المتقدم علي 25 عاماً ولا يزيد عن 65 عاماً. يجب أن لا يقل مؤهل المتقدم علي ثانوية عامة او ما يعادلها. أن يكون المتقدم متفرغ لأدارة مشروعة، او يمكنة تعيين مدير للمشروع سعودي الجنسية ذو خبرة وكفاءة. تقديم ضمانات السداد بما لا يقل عن 30% من قيمة التمويل. الشروط الفنية: ألا يزيد مبلغ التمويل المطلوب للمشروع عن 4 مليون ريال ولا تزيد التكلفة الإستثمارية عن 8 مليون ريال. تقديم المساهمة الذاتية بما يقل عن 8% ولا يزيد عن 50% من تكلفة المشروع. أن يكون المتقدم حاصل علي الترخيص الصناعي. سلامة السجل الإئتماني عدم وجود متأخرات لقرض إجتماعي علي العميل لدي البنك. لا يتجاوز التعثر المالي عن 30 الف ريال. الضمانات المطلوبة لمنتج اسس بنك التنمية الإجتماعية الكفالة الشخصية: وهي عبارة عن تعهد يقدمة شخص أخر غير المقترض بسداد القرض إذا توقف المقترض عن السداد فى حالة الإستحقاق وفقاً لشروط الضمان، وتندرج تحت الكفالة الشخصية عدة أنواع وهما: كفالة الموظف الحكومي علي رأس العمل لغيرة. كفالة المتقاعد لغيرة. كفالة الموظف بالقطاع شبة الحكومي وهو علي رأس العمل لغيرة. كفالة مالك المؤسسة التجارية. الضمان المالي: وهو عبارة عن تعهد كتابي مقيد بزمن محدد غير قابل للرجوع تصدرة مؤسسة مالية معتمدة بدفع مبلغ معين او قابل للتعين للبنك دون قيد او شرط متي طلب منه ذلك خلال المدة المحددة فى نص الضمان ويحدد فية الغرض الذي صدر من أجلة.

وهو عبارة عن تعهد كتابي مقيد بزمن محدد غير قابل للرجوع تصدرة مؤسسة مالية معتمدة بدفع مبلغ معين او قابل للتعين للبنك دون قيد او شرط متي طلب منه ذلك خلال المدة المحددة فى نص الضمان ويحدد فية الغرض الذي صدر من أجلة. الرهن العقاري: وهو أن يقوم المستفيد برهن عقار مملوك لة او لغيرة وأن يكون غير سكنة الخاص كضمان عن التمويل الممنوح او جزء منة، كما هو مشروط فى موافقة لجنة اعتماد التمويل. كيفية التقديم الإلكتروني علي منتج أسس من بنك التنمية الإجتماعية الضمانات المطلوبة لمنتج اسس بنك التنمية الإجتماعية يتم التقديم علي منتج أسس من خلال الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التنمية الإجتماعية، (موقع التنمية الإجتماعية).

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