شروط تمويل سيارة تويوتا 2021 بلا كفيل وبدون دفعة أولي بفترة سداد تصل إلي 60 شهر حيث يبحث الكثير في الحصول على افضل ماركة للسيارات بتسهيلات تمويلية ميسرة ومرنة فمن حين إلى اخر تعلن العديد من شركات تمويل السيارات مجموعة من افضل السيارات ذات الماركات المختلفة من افضلها شركه عبد اللطيف جميل دائما تحرص على تقديم احسن وأجود الخدمات لمن يريد امتلاك تمويل سيارة تويوتا حتى تكون تجربة مربحة ومرضيا للعميل بكل أبعادها حيث تقوم الشركة بد عم اكبر إنشاء سيارات تويوتا في الأسواق بالمملكة تأكيد منها وحرصا على كل ما يرضى عملائها و العديد من الحلول التمويلية من تمويل سيارات مستعملة أو تمويل التأجيري للسيارات أو تمويل الأجهزة المنزلية أو تمويل سيارات بالمرابحة كل هذه الخدمات تخضع تحت ضوابط ومبادئ الشريعة الإسلامية قد أعلنت الشركة عن أقوي عروضها من تمويل السيارات والتي تنتهي بنهاية هذا العام 31 من ديسمبر 2020 من اهم عروض السيارات المتوفرة لدي شركة السيارات جيلي ولكزس وتويوتا.

في حالة تطابق الشروط المطلوبة بلا كفيل.

يمكن استعاده تمويل الدفعة الأخيرة من الأقساط.

يمكن التراجع في الأسعار أو التغيير إذا توفر شيء مؤثر في السجل الائتماني.

في حالة إذا كانت الدفعة الأولي 40% من صافى الدخل لا يقدم دفعة الأولي.

صورة واضحة من بطاقة الهوية وتكون سرية. صورة واضحة من الإقامة وتكون ساريا. صورة واضحة عن رخصة العمل. مسند لعنوان سكن العميل.

شروط تمويل سيارة تويوتا ومميزاتهااهم المستندات المطلوبة

ذكر الموقع الرسمي للشركة أن القروض المقدمة سارية على مجموعة معينة من السيارات حيث لا تتضمن الإيجار الشهري ضريبة القيمة المضافة وتختلف الأقساط الشهرية حسب نوع وموديل ومواصفات السيارة التي يرغب فيها العميل ويتم حساب المصاريف الإدارية على أساس ١% وذلك من قيمه التمويل وللعلم يحق للشركة تعديل أو إلغاء العرض دون إعلان مسبق من قبل الشركة.

إمكانية العملاء التقديم عبر النموذج الإلكتروني.

يتوجب على العميل كتابة كافة البيانات المطلوبة من خلال رابط تمويل سيارات عبد اللطيف جميل.

يمكن للعميل القيام بزيارة إلى اقرب فرع من فروع الشركة المنتشرة في أنحاء المملكة العربية السعودية.

يمكن إرسال النموذج عبر الفاكس.

كما وفرت الشركة خدمة التواصل مع خدمة العملاء بأكثر من طريقة منها التواصل على رقم الهاتف أو عبر النموذج الاستفسار أو الشكاوى.

طريقة التقديم على عروض تمويل سيارات

###للعلم :– بحسب ما ذكره الموقع الرسمي عبد اللطيف جميل فانه يلزم على العميل اختيار السيارة التي تتناسب معه من خلال الموقع الإلكتروني قبل التقديم عليها ثم يتوجه إلى تيوبب عروض التمويل ليتمكن من النظر إلى كافة أنواع السيارات المتواجدة داخل العرض التي مقرر انتهاء العرض بها مع نهايته 21 مع الالتزام بكافه الوثائق و المستندات والأوراق المطلوبة من قبل الشركة.

لقد انتهينا عزيزي الزائر من نهاية هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري وتنمنى أن نكون درجنا كل ما يهم التقديم عليه من مميزات و مستندات مطلوبة وطريقة التقديم كل هذا وذاك مدرج تحت عنوان شروط تمويل سيارة تويوتا 2021 بلا كفيل وبدون دفعة أولي بفترة سداد تصل إلي 60 شهر.