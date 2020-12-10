أخبار اليمن : بن ضبيع يكرم أطباء متطوعين شاركوا بمواجهة جائحة “كورونا”

بن ضبيع يكرم أطباء متطوعين شاركوا بمواجهة جائحة “كورونا”أقيم اليوم بصنعاء حفل تكريم عدد من الأطباء المتطوعين خلال جائحة كورونا، وذلك في إطار فعاليات اليوم العالمي للتطوع.

وفي الحفل الذي نظمته المؤسسة اليمنية للعمل التطوعي بالتعاون مع مؤسسة بازرعة التنموية، أشاد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عبيد بن ضبيع بدور الأطباء المتطوعين خلال جائحة كورونا.. لافتا إلى أن العمل التطوعي قيمة إنسانية نابعة من الدين الإسلامي وعادات المجتمع اليمني.

وأشار إلى أن العمل التطوعي يغرس في النفوس قيم الخير والبذل والعطاء ومساعدة المحتاجين.

وأكد وزير الشؤون الاجتماعية، أن العمل الطوعي أسمى أنواع العمل الإنساني ..داعيا الشباب إلى المشاركة في العمل التطوعي خاصة في ظل استمرار العدوان وحصاره الجائر.

فيما استعرضت مديرة المؤسسة الدكتورة ندى فاخر الأنشطة والبرامج التي تم تنفيذها خلال فترة جائحة كورونا، موضحة أن الهدف من الاحتفال باليوم العالمي للتطوع نشر ثقافة التطوع والإشادة بجهود المتطوعين.

بدوره أشاد مدير مركز القيادات الشابة بوزارة الشباب والرياضة أحمد السياغي، بدور الكادر الطبي خلال جائحة كورونا وحرصه على تقديم الخدمات الطبية.

تخلل الحفل كلمات عن الأطباء أكدت استمرار العمل التطوعي والإنساني، وعرض عن دور الأطباء خلال الجائحة

