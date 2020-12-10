مقتل 3 مهاجرين وإصابة 23 إثر حريق فى مستودع قرب برشلونة

جدة - نرمين السيد - اندلع حريق فى مستودع مهجور كان يسكنه عشرات المهاجرين فى إحدى ضواحى برشلونة الإسبانية، ما أدى إلى مقتل 3 على الأقل وإصابة 23 آخرين، الليلة الماضية، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك".





وتمت السيطرة على الحريق، الذى تسبب فى خروج سحابة كثيفة من الدخان فى الهواء، بحلول صباح اليوم الخميس، لكن السلطات تقول إن أجزاء من المبنى انهارت وهناك احتمال لسقوط المبنى بكامله، الأمر الذى قد يعقد جهود الانقاذ.

وقال بير أراجونيس القائم بأعمال رئيس منطقة كتالونيا ومسؤولون آخرون، إن مهاجرين غير شرعيين عادة ما كانوا ينامون فى المستودع الذى يقع فى ضاحية بادالونا الصناعية الكبيرة.

وقال خافيير جارسيا البيول، رئيس بلدية بادالونا، للصحفيين فى المكان: "كانت عملية وضع يد نعرف منذ سنوات أنها قد تنتهى بمأساة".

وقال أراجونيس لمحطة "تى فى إل"، إن كثيرين ممن كانوا ينامون داخل المكان عندما اندلع الحريق، فى وقت متأخر أمس الأربعاء، نجحوا فى الهرب.

وأضاف: "لم نكن نعرف بالتحديد عدد من كانوا فى المكان عند اندلاع الحريق. ما زالنا فى حاجة لنرى ما إذا كان لا يزال هناك محاصرون بالداخل".

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الكتالونية إن المبنى كان يؤوى ما يصل إلى 180 شخصا فيما مضى، وفقا لـ "رويترز".

وقال مسؤولون إن خدمات الطوارئ عالجت 19 شخصا، بينهم 3 حالتهم خطيرة و4 آخرون يعانون إصابات بالغة.

وقال ميجيل سامبير، القائم بأعمال وزارة الداخلية فى حكومة كتالونيا، إن سبب الحريق لم يعرف بعد.