بلاغ بوقوع حادث إشعاعي بمحطة لتوليد الطاقة النووية في فنلندا

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، عن وقوع حادث بمحطة لتوليد الطاقة النووية في فنلندا.
وذكرت الوكالة في بيان رسمي على موقعها، أنها تلقت بلاغا من هيئة الإشعاع وسلطة السلامة النووية الفنلندية بشأن وقوع حادث في الوحدة 2 من محطة أولكيليوتو للطاقة النووية.
وأوضحت الوكالة الدولية أنه قد تم قياس مستويات الإشعاع المرتفعة داخل المحطة، مؤكدة أنه تم إغلاق المفاعل.
وأشارت إلى أنها على اتصال بنظيراتها في فنلندا وستقدم المزيد من المعلومات العامة وقتما تصبح متاحة.
وحسبما قالت هيئة الأمان النووي، فلم يتسرب أي إشعاع من المصنع إلى البيئة.
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