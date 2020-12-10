البرلمان العربي يستعد لإطلاق وثيقة تطوير التعليم فى العالم العربي

عقدت اللجنة المعنية بإطلاق " وثيقة تطوير التعليم فى العالم العربي" التابعة للبرلمان العربي ، اجتماعها الاول اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة النائبة ناعمة عبدالله الشرهان ، وناقش الاجتماع آلية الترتيب لاطلاق الوثيقة ، والعمل على وضع أليات تحقق توفير التعليم للجميع خلال الازمات بما يتناسب وظروف كل دولة .
وأكدت الشرهان فى تصريحات لها عقب الاجتماع ان وثيقة تطوير التعليم فى العالم العربي قد اعدها البرلمان العربي والتى تتضمن كافة متطلبات تطوير التعليم فى الدول العربية فى جميع مراحله ، وتم اعتمادها من قبل وزراء التعليم العرب بيتاريخ 23 سبتمبر الماضى كوثيقة استرشادية تسترشد بها الدول فى سن قوانينها وتحديث انظمتها التغليمية وتحقيق التطوير الشامل للتعليم فى جميع مراحله .
واضافت الشرهان ان الوثيقة تحتوي على ثلاثة فصول تتضمن المبادئ العامة للعملية التعليمية فى العالم العربي ، واهداف الوثيقة، ومراحل العملية التعليمية المختلفة ، الى جانب محور حول مستقبل التعليم عن بعد خاصة بعد ان اصبح احد الخيارات المهمة للتعليم فى الدول العربية.
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