253 ألف| الأردن يسجل 2902 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت السلطات الصحية في الأردن، اليوم الخميس، تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لقناة "المملكة" الأردنية، قالت السلطات الصحية إنه تم تسجيل 2902 إصابة جديدة و44 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك يصل إجمالي عدد حالات الإصابة بكورونا في البلاد إلى 253121.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 3250 وفاة.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت الخميس، للعلاج في المستشفيات المعتمدة 159 حالة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات حاليًّا 1319 حالة.

كما سجلت السلطات 158 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 206638 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا 43233 حالة.