بينهم 3 جنود أتراك.. ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار رأس العين السورية

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم جراء انفجار عنيف ضرب مدينة رأس العين بريف الحسكة السورية إلى 16.

ووفقًا للمرصد السوري، لقى 16 شخصا مصرعهم بينهم 3 جنود أتراك من ضمنهم ضابط في تفجير السيارة شمال شرق سوريا

وأكد المرصد أن العدد مرشح للارتفاع بسبب وجود 12 جريحًا بعضهم في حالات خطرة بينهم جنود أتراك، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أعلنت اليوم الخميس، عن وقوع انفجار قوي بسيارة مفخخة، استهدفت حاجزا لـ”الشرطة المدنية الموالية لتركيا" عند المدخل الجنوبي لمدينة رأس العين "سري كانييه".

وأسفر الانفجار عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة الموالين لتركيا والمدنيين المتواجدين في المنطقة.

وتخضع مدينة رأس العين لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها ضمن مناطق "نبع السلام" في ريف الحسكة.