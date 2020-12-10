عذبوا أطفالا ونساء.. أمريكا تفرض عقوبات على 5 مسئولين بمليشيا الحوثي

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عن فرض عقوبات على 5 مسؤولين في ميليشيا الحوثي.

وذكرت وزارة الخزانة، أن العقوبات جاءت بسبب تورط الـ 5 مسؤولين في تعذيب النساء والأطفال.

وكان من ضمن المسؤولين الخمسة، عبدالحكيم الخيواني رئيس جهاز الأمن في ميليشيا الحوثي، ومطلق عامر المراني نائب رئيس مكتب الأمن لدى الحوثيين، وعبدالقادر الشامي القيادي في المليشيات.

وكانت الولايات المتحدة فرضت في وقت سابق عقوبات على مسؤول بالحرس الثوري الإيراني أرسلته طهران إلى العاصمة اليمنية صنعاء للعمل كضابط ارتباط مع مليشيات الحوثي الإرهابية.

كما صنفت الولايات المتحدة كذلك جامعة المصطفى الدولية، وهي جامعة تضم خمسين فرعا دوليا وتوفر منصة لعمليات فيلق القدس في الحرس الثوري. وكذلك أدرجت الباكستاني، يوسف علي مُراج، على لائحة العقوبات بسبب الدعم الذي قدمه لفيلق القدس في عمليات الفيلق في الشرق الأوسط والولايات المتحدة.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن التدخل الإيراني في اليمن ودعمها مليشيات الحوثي أجج الصراع في البلاد وعمق حالة عدم الاستقرار.

وعن إرلو، قال بومبيو إن إرساله إلى صنعاء يبعث إشارة إلى أن فيلق القدس يعتزم زيادة دعمه للحوثيين وبالتالي تعقيد الموقف.