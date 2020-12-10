"الغذاء والدواء"الأمريكية تصدر قرارا عن الاستخدام الطارئ للقاح فايزر

بينما تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررًا مع أكثر من 15.3 مليون حالة إصابة و289000 حالة وفاة ، فإن الحكومة تكافح لتحسين الوضع الوبائي ودفع الاقتصاد إلى الأمام من خلال التفاوض على شروط مشروع قانون جديد للإغاثة من كورونا المستجد - كوفيد 19 واتخاذ خطوات نحو الموافقة على لقاح ضد فيروس كورونا.
وتعقد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اجتماعًا عبر الإنترنت للنظر في تصريح الاستخدام الطارئ لقاح فايزر بيونتيك ضد كوفيد 19، وتمت الموافقة على اللقاح بالفعل من قبل المملكة المتحدة وكندا والمملكة العربية السعودية.
ومع استعداد لقاح كوفيد 19 من شركة فايزر للحصول على إذن إدارة الغذاء والدواء للاستخدام في حالات الطوارئ، وهناك تكهنات حول موعد شراء الولايات المتحدة لمجموعة أخرى من الجرعات - وما إذا كانت إدارة دونالد ترامب قد فوتت فرصتها بالفعل.
وعلى الرغم من أن أحد أعضاء مجلس إدارة شركة فايزر، قال إن الحكومة رفضت شراء المزيد من الجرعات بما يتجاوز 100 مليون مبدئيا تم الاتفاق عليه في يوليو، إلا أن وزير الصحة والخدمات الإنسانية اليكس ازار قال لـ بي بي اس نيوزآور إن هذا غير دقيق.
ولم تقدم الشركة أبدًا عرضًا رسميًا يوضح عدد الجرعات التي ستقدمها ومتى - شيئان ضروريان لتوقيع صفقة إضافية.
وقال: "لقد رفضوا الالتزام بأي إنتاج أو تسليم آخر في وقت معين"، موضحًا أن الجرعات الأولية سيتم تسليمها بحلول شهر مارس، وهناك خيار أمام الحكومة لشراء 500 مليون أخرى بعد ذلك.
وبالتأكيد لن أوقع صفقة مع شركة فايزر، تمنحهم 10 مليارات دولار لشراء لقاح يمكنهم توصيله إلينا بعد خمس أو 10 سنوات.
وقال عازار، إن الحكومة بدأت مفاوضات جديدة مع شركة فايزر في أوائل أكتوبر، لكنهم ما زالوا يقاومون منحنا أي تاريخ سيفعلونه في ذلك.
واضاف إنهم يحرزون تقدمًا في مفاوضاتهم، لكن الحكومة مستعدة لاستخدام "كل صلاحيات قانون الإنتاج الدفاعي" للحصول على جرعات لقاح فايزر الإضافية الضرورية.
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