تمويل شخصي بدون كفيل مصرف الرياض أفضل قرض بدون تحويل الراتب يصل إلى 300 ألف

يوفر بنك الرياض تمويل شخصي بدون كفيل وأيضا بدون تحويل الراتب بمبلغ يصل حتى 300 ألف ريال سعودي، مع وجود الكثير من التسهيلات والمميزات التي يوفرها مع هذا القرض، ويأتي ذلك مع البحث المتزايد عن القروض التمويلية للمواطن والوافد في المملكة العربية السعودية، وبالرغم من أنه يتمتع بالعديد من المميزات يوجد عدة شروط يجب أن يكون المستفيد من القرض قد أتمها ويتم تحديد الشروط من قبل بنك الرياض عبر موقعه الالكتروني، وسيتم ذكر جميع التفاصيل من بينها شروط التمويل الشخصي بنك الرياض وحاسبة بنك الرياض و كيفية حساب مبلغ التمويل الشخصي ، رفقة طريقة التقديم والتي سيتم توضيحها لمتابعي موقعنا من خلال هذا المقال.

تمويل شخصي بدون كفيل مقدمة بنك الرياض

يقدم هذا التمويل الشخصي مصرف الرياض السعودي والذي يقدم حلول مصرفية جديدة ومتطورة كفيلة بالحصول على السيولة النقدية من خلال بنك الرياض، ويوجد قسمين لخدمة التمويل الشخصي وهما المرابحة والتورق ويكون ذلك بدون تحويل الرواتب ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية مع إفصاح البنك عن معدلات النسب السنوية المتعلقة بالمنتجات الخاصة بالتمويل الشخصي والموجودة في الموقع الرسمي لبنك الرياض.

يتوافق التمويل مع الشريعة الإسلامية وهو مدروس من الهيئة الشرعية للبنك

يقدم بنك الرياض فرصة تسديد الأقساط في غضون 60 شهرا أو ما يعادل 5 سنوات

يوجد خيار تسديد الأقساط بمرونة وسهولة

هامش ربح تنافسي موجود كباقي التمويلات

يتوفر للمواطنين السعوديين فقط.

تعرف على ميزات القرض الشخصي بدون تحويل الراتب في بنك الرياض

الشرط الأول هو مخصص بعمر المستفيد ويكون من 18 سنة للسعوديين وبالنسبة للمقيمين 22 سنة فترة العمل في وظيفة واحدة يجب أن تكون مستمرة سنة واحدة على الأقل حد الراتب الأدنى الذي يتحصل عليه المستفيد 10.000 ريال سعودي شهريا التزامات العميل يجب أن لا تتخطى 33% من الراتب الشهري الخاص به التمويل متاح بدون تحويل الراتب لموظفي البنوك فقط.

تعرف على شروط القرض الشخصي لمصرف الرياض

تعبئة نموذج تمويل المرابحة والمطلوب من بنك الرياض تقديم شهادة تعريف تحويل تفاصيل الراتب بعمل المستفيد تقديم نسخة عن الهوية للمواطن السعودي للمقيم يجب تقديم إثبات الهوية بشرط أن تكون سارية المفعول.

تعرف على الوثائق المطلوبة للحصول على مبلغ تمويل من بنك الرياض

أولا نعمل على الدخول إلى حاسبة التمويل بنك الرياض

نختار منتج التمويل إذا كان شخصي أو عقار أو سيارة

نختار تاريخ الميلاد ونكتبه في الحقل المخصص

نختار الجنسية

نقوم بتعبئة الاستبيان ويشمل القطاع الذي نعمل فيه

مبلغ الراتب الشهري

نوعية المعاش

مقدار الالتزام الشهري بعملة الريال

الآن نقوم بحساب فترة التمويل بعدد الشهور ونختار الفترة المحددة من خلال خيار فترة التمويل

نضغط أخيرا على كلمة احسب.

كيفية حساب القرض الشخصي بنك الرياض

يتم ذلك عن طريق عدة طرق فقط وهي:

الأولى من خلال رقم بنك الرياض الاتصال المجاني الذي يوفره مصرف الرياض وهو “8001242020” الطريقة الثانية هي بواسطة أقرب فرع من مصرف الرياض لمنزلك من خلال طلب التمويل من أي موظف داخل الفرع. الطريقة الثالثة هي:

كيف اتقدم للحصول على تمويل شخصي عبر بنك الرياض