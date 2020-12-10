سعر لتر البنزين اليوم في السعودية ديسمبر 2020 بعد تحديث ارامكوا الجديد

سعر لتر البنزين اليوم في السعودية ديسمبر 2020، الذي تصدر تريندات اليوم في الأراضي السعودية حيث تزايدات اليوم التساؤلات عن أسعار بنزين 95 و91 في السعودية نتيجة إعلان شركة ارامكوا السعودية التحديث الجديد لأسعار البنزين لشهر ديسمبر 2020م، حيث يعلم الكثير أن الشركة المنوطة بتغيير أسعار المواد البترولية في المملكة العربية السعودية هي شركة ارامكوا والتي غيرت نهجها القديم في موعد الإعلان عن الأسعار البترولية والذي كان يتم الإعلان عن أسعار البنزين كل 4 اشهر وتم تعديل موعد الإعلان عن تحديثات شركة ارامكوا لأسعار البنزين والذي اصبح يتم الإعلان عنه في مساء يوم العاشر من كل شهر ميلادي، لذا نوضح إليكم في موقعكم ثقفني أسعار البنزين الجديدة في المملكة العربية السعودية.

ينتظر الكثير من المواطنين التعرف علي سعر لتر البنزين في السعودية بعد تعديل شركة ارامكوا عن سعر لتر البنزين 95 وسعر لتر البنزين 91 بالإضافة إلى الكيروسين وغاز المسال والديزل وفقا إلى تغيرات كل شهر، والمحدد لتطبيق السعر الجديد للبنزين في اليوم الحادي عشر من شهر ديسمبر 2020، والتوقف عن الأسعار القديمة للشهر الماضي والتي كانت كالاتي:

البنزين فئة 95 بسعر: 1.58 ريال سعودي للتر الواحد.

1.58 ريال سعودي للتر الواحد. البنزين فئة 91 بسعر : 1.44 ريال سعودي للتر الواحد.

: 1.44 ريال سعودي للتر الواحد. الديزل بسعر: 0.52 ريال ريال سعودي للتر الواحد.

0.52 ريال ريال سعودي للتر الواحد. غازل المسال بسعر: 0.75 ريال سعودي للتر الواحد.

0.75 ريال سعودي للتر الواحد. الكيروسين بسعر : 0.70 ريال سعودي للتر الواحد.

يستطيع كافة المواطنين والمقيمين في الأراضي السعودية التعرف علي سعر لتر البنزين الجديد بعد المراجعة الدورية لشركة ارامكو السعودية والذي يتغير وفقا إلي تغير أسعار النفط العالمي والعديد من الأسباب الأخري التي تحدد بشكل مباشر ارتفاع أسعار المواد البترولية أو انخفاض أسعارها.

يعد انخفاض أسعار البنزين الجديدة في المملكة العربية السعودية يرجع إلي عدة عوامل أهم هذه العوامل هو تراجع أسعار النفط والذي يؤثر بشكل كبير علي أسعار البنزين، كما يدخل تكلفة النقل وكمية الطلب على البنزين أيضاً في أسباب انخفاض أسعار البنزين الجديدة في المملكة العربية السعودية، وعلي رأس هذه الأسباب التي تسببت في انخفاض سعر لتر البنزين هي ظاهرة جائحة فيروس كورونا التي كان بسببها تمت إصدار قرارات عديدة منها منع التجوال، ووفقا إلي بعض الدراسات الأمريكية التي أجريت خلال الفترة الأخيرة والتي كان محتواها يؤكد أن نسبة 30% من الطلب على البنزين انخفاض.