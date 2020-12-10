عروض شانجان 2021 من بنك الرياض تقسيط بدون شروط

تأتي عروض شانجان 2021 من بنك الرياض ضمن حزمة من التسهيلات الائتمانية التي يقدمها مصرف الرياض للعملاء الراغبين في الاستفادة من عروض تقسيط السيارات الجديدة سواء من موديل 2021 أو من الموديلات السابقة للاستفادة من الخصومات والعروض المقدمة من المعارض والوكلاء على حد سواء وفق شروط ميسرة وبسيطة للغاية مع عروض حصرية لمنسوبي قطاع البنوك والشركات التابعة لها على وجه الخصوص.

فتح حساب في بنك الرياض

كإجراء مبدئي فإنه للاستفادة من عروض تمويل السيارات من بنك الرياض يتعين على العميل أن يقوم بفتح حساب جاري في مصرف الرياض حتى تتم باقي الإجراءات وفق نموذج التعاقد الموحد الذي يوقع عليه العميل ويضمن حقوق كافة أطراف عملية البيع.

يمكن فتح حساب في بنك الرياض من خلال الخطوات التالية :

الدخول على موقع بنك الرياض على الإنترنت. الانتقال إلى قسم الحسابات والبطاقات. اختر فتح حساب جاري. اطلع على الشروط والمتطلبات اللازمة قبل فتح حساب في بنك الرياض. قم بتعبئة الحقول المطلوبة. سيتعين عليك أن يكون لديك بطاقة هوية سارية ورقم جوال سعودي أو بطاقة إقامة سارية بالنسبة للوافدين. بعد استكمال تقديم طلب فتح حساب في بنك الرياض أونلاين سيكون عليك مراجعة الفرع لأخذ التوقيع. بعد ذلك يمكنك التقديم بطلب للحصول على تمويل السيارات من بنك الرياض.

تمويل السيارات من بنك الرياض

يقدم بنك الرياض برنامج تمويل السيارات من خلال ما يعرف باسم التمويل التأجيري وهذا يختلف عن التمويل بالمرابحة :

يصل حد تمويل السيارات في بنك الرياض حتى 500 ألف ريال.

يمكن تمويل حتى 3 سيارات للعميل.

التمويل التأجيري من بنك الرياض متاح للمواطنين والمقيمين.

يمكن نقل ملكية السيارة لشخص آخر حتى دون استكمال باقي الأقساط من خلال عملية إحلال في البنك.

يمكن نقل ملكية السيارة بشكل نهائي عن طريق السداد المبكر لباقي الأقساط.

مدة التمويل تصل إلى 60 شهرًا.

عروض شانجان 2021 من بنك الرياض

يمكن الحصول على عروض تقسيط شانجان 2021 من بنك الرياض من خلال الخطوات التالية :