رسميا.. الولايات المتحدة تعترف بسيادة المغرب على الصحراء

أعلن البيت الأبيض، الخميس في بيان، أن الولايات المتحدة "باتت اعتبارا من اليوم تعترف بالسيادة المغربية على كامل أراضي الصحراء".

وذكر بيان للبيت الأبيض أن "الولايات المتحدة تؤكد كما ذكرت الإدارات السابقة دعمها لاقتراح المغرب للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع على أراضي الصحراء".

وأضاف "لذلك اعتبارا من اليوم تعترف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على كامل أراضي الصحراء وتعيد تأكيد دعمها لاقتراح المغرب الجاد والموثوق والواقعي للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع على أراضي الصحراء".

وتابع البيان: "تعتقد الولايات المتحدة أن قيام دولة صحراوية مستقلة ليس خيارا واقعيا لحل النزاع وأن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد الممكن".

وحث البيت الأبيض "الأطراف على الانخراط في مناقشات دون تأخير، باستخدام خطة الحكم الذاتي المغربية كإطار وحيد للتفاوض على حل مقبول للطرفين".

وأبرز: "لتسهيل التقدم نحو هذا الهدف، ستشجع الولايات المتحدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب، بما في ذلك في إقليم الصحراء، وتحقيقا لهذه الغاية ستفتح قنصلية في إقليم الصحراء في مدينة الداخلة لتعزيز الفرص الاقتصادية والتجارية للمغرب".

وبناء على ذلك، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب: "بموجب السلطة المخولة لي بموجب دستور وقوانين الولايات المتحدة أعلن بموجب هذا أن الولايات المتحدة تقر بأن إقليم الصحراء هو جزء من المملكة المغربية".

ويأتي الإعلان في أعقاب نشر ترامب تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر يكشف فيها أن المغرب وإسرائيل اتفقا على إقامة "علاقات دبلوماسية كاملة".

وقال: "يوم تاريخي آخر.. اتفق صديقانا العظيمان إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة".