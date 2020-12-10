وزير خارجية المغرب: أميركا ستفتتح قنصليتها في الداخلة

قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الخميس، إن الولايات المتحدة ستفتتح قنصليتها في مدينة الداخلة.

وذكر بوريطة في تصريحه لـ"دوت الخليج" أن الولايات المتحدة ستفتتح قريبا قنصليتها في مدينة الداخلة، الواقعة في جنوب البلاد.

وقالت مراسلة "دوت الخليج" إنه من المنتظر أن يعقد بوريطة في وقت لاحق مؤتمرا صحفيا لكشف مزيد من التفاصيل.

ويأتي هذا الافتتاح في أعقاب إعلان البيت الأبيض، الخميس في بيان، أن الولايات المتحدة "باتت اعتبارا من اليوم تعترف بالسيادة المغربية على كامل أراضي الصحراء".

وذكر بيان للبيت الأبيض أن "الولايات المتحدة تؤكد كما ذكرت الإدارات السابقة دعمها لاقتراح المغرب للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع على أراضي الصحراء".

وأضاف "لذلك اعتبارا من اليوم تعترف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على كامل أراضي الصحراء وتعيد تأكيد دعمها لاقتراح المغرب الجاد والموثوق والواقعي للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع على أراضي الصحراء".

وتابع البيان: "تعتقد الولايات المتحدة أن قيام دولة صحراوية مستقلة ليس خيارا واقعيا لحل النزاع وأن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد الممكن".

وحث البيت الأبيض "الأطراف على الانخراط في مناقشات دون تأخير، باستخدام خطة الحكم الذاتي المغربية كإطار وحيد للتفاوض على حل مقبول للطرفين".