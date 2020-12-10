في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. ميشال عون: سيبقى لبنان أمينا عليها

تذكر الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، شارل مالك، أحد الذين صاغوا الإعلان العالمي، مكرسين مكانة لبنان، كموطن لاحترام الإنسان.

وقال الرئيس عون في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "في اليوم العالمي لحقوق الإنسان نستذكر شارل مالك، أحد الذين صاغوا الإعلان العالمي، مكرّسين مكانة لبنان، موطن احترام الإنسان، أيًا كان انتماؤه الديني أو السياسي أو العرقي".

وأضاف: "سيبقى لبنان، أمينًا على هذه الحقوق، في سبيل إعلاء كرامة العائلة الإنسانية بتنوعها الثقافي وغناها الحضاري".

ويحتفل العالم بيوم حقوق الإنسان في 10 ديسمبر من كل عام، للتذكير بالمطالبات التي تضمنها الميثاق العالمي الذي صدر عام 1948.

ويرمز هذا اليوم لليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو وثيقة تاريخية أعلنت حقوقا غير قابلة للتصرف حيث يحق لكل شخص أن يتمتع بها كإنسان، بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي.