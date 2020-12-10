بعد سيادتها على الصحراء الغربية| أول تعليق من المغرب على تطبيع العلاقات مع إسرائيل

أعادت وزارة الخارجية المغربية، نشر تغريدة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بشأن إقامة العلاقات بين المغرب وإسرائيل.

وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوربيطة، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية"، إن الولايات المتحدة ستفتتح قنصلية في الأقاليم الصحراوية.

ووفقًا لوكالة الأنباء المغربية، أجرى الملك المغربي محمد السادس، اتصالا هاتفيا مع الرئيس دونالد ترامب. وخلال الاتصال، أخبر ترامب، الملك محمد بأنه أصدر مرسوما رئاسيا، يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق، أن المغرب اتفق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر": "لقد وقعت اليوم إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، وإن اقتراح المغرب الجاد والواقعي والجاد للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار!".

وأضاف: "تحقيق تاريخي آخر اليوم! اتفق صديقانا العظيمتان إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة - تحقيق هائل للسلام في الشرق الأوسط".

وتابع في تغريدة ثالثة، قائلا: "لقد اعترف المغرب بالولايات المتحدة عام 1777، ومن ثم فإنه من المناسب أن نعترف بسيادتهم على الصحراء الغربية".