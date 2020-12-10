رحلات جوية مباشرة للسياح الإسرائيليين.. تفاصيل مباحثات ترامب والعاهل المغربي

أصدر الديوان الملكي المغربي، بيانا يتحدث فيه عن تفاصيل إعلان التطبيع بين المغرب وإسرائيل.

وقال الديوان الملكي إن الملك محمد السادس، أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وخلال الاتصال، أخبر ترامب، الملك محمد السادس، بأنه أصدر مرسوما رئاسيا، بما له من قوة قانونية وسياسية ثابتة، وبأثره الفوري، يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية.

وفي هذا السياق، قررت الولايات المتحدة فتح قنصلية بمدينة الداخلة، تقوم بمهام اقتصادية، من أجل تشجيع الاستثمارات الأمريكية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية.

وعبر الملك محمد السادس عن امتنانه للولايات المتحدة الأمريكية على هذا الموقف التاريخي، مبديا لـ ترامب الدعم الكامل لمغربية الصحراء، مؤكدا أنه موقف يعزز الشراكة الاستراتيجية القوية بين البلدين والارتقاء بها إلى تحالف حقيقي يشمل جميع المجالات.

وأكد العاهل المغربي أنه برغم أن الفرصة لم تتح للقاء ترامب مباشر، لكن التشاور والتنسيق ظل مستمرا، وخاصة بعد الزيارة التي قام بها المستشار جاريد كوشنر في 2018، والتي كانت حاسمة في مختلف القضايا، بما فيها موضوع الصحراء الغربية.

وخلال نفس الاتصال، تباحث الملك والرئيس الأمريكي حول الوضع الراهن بمنطقة الشرق الأوسط.

وأكد أن المغرب له موقف ثابت بدعم القضية الفلسطينية، والحل القائم على دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام.

وأخبر الملك محمد، ترامب، بعزم المغرب، تسهيل الرحلات الجوية المباشرة لنقل اليهود من أصل مغربي والسياح الإسرائيليين من وإلى المغرب، واستئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية في أقرب الآجال.

كما أكد تطوير علاقات مبتكرة في المجال الاقتصادي والتكنولوجي، والعمل على إعادة فتح مكاتب للاتصال في البلدين، كما كان عليه الشأن سابقا ولسنوات عديدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق، أن المغرب اتفق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر": "لقد وقعت اليوم إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، وإن اقتراح المغرب الجاد والواقعي والجاد للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار!".

وأضاف: "تحقيق تاريخي آخر اليوم اتفق صديقانا العظيمتان إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة - تحقيق هائل للسلام في الشرق الأوسط".

وتابع في تغريدة ثالثة، قائلا: "لقد اعترف المغرب بالولايات المتحدة عام 1777، ومن ثم فإنه من المناسب أن نعترف بسيادتهم على الصحراء الغربية".