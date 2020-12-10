علامة فارقة.. السفارة الأمريكية في المغرب ترحب بإعلان التطبيع بين الرباط وتل أبيب

رحبت السفارة الأمريكية في المغرب، اليوم الخميس، بإعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إقامة علاقات دبلوماسية بين الرباط وتل أبيب.

وقالت السفارة الأمريكية في المغرب على حسابها بموقع "تويتر": "إعلان تاريخي آخر اليوم! اتفقت صديقتانا إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة.. إعلان مهم للسلام في الشرق الأوسط".

وأضافت السفارة الأمريكية: "نرحب بالإعلان التاريخي، وهو علامة فارقة عبر أكثر من 200 عام من الصداقة".

وأشارت: "اعترف المغرب بالولايات المتحدة عام 1777. ومن ثم فمن المناسب أن نعترف بسيادتهم على الصحراء الغربية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن اليوم الخميس، توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق من أجل إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين.

وكتب ترامب، في حسابه عبر تويتر: "اتفقت صديقتانا العظيمتان إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة - اختراق هائل للسلام في الشرق الأوسط!".

وأضاف أنه وقع إعلانا بموجبه تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على الصحراء المغربية.

وقال ترامب إن "اقتراح المغرب الجاد والواقعي والجاد للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن المغرب اعترف بالولايات المتحدة في 1777 "ومن ثم فإنه من المناسب أن نعترف بسيادتهم على الصحراء".