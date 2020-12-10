كوشنر: المغرب وإسرائيل اتفقا على إعادة فتح مكاتب الاتصال في الرباط وتل أبيب

علق مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر على الاعلان الذي فجره منذ قليل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بأن قال الرئيس إن المملكة المغربية واسرائيل سيعلنان عن تطبيع العلاقات بينهما في مقابل ان تنال الرباط اعترافا بسيادتها على الصحراء الغربية

وقال كوشنر، اليوم الخميس، إن الإدارة الأمريكية حققت اليوم خطوة تاريخية أخرى، مضيفا أن المغرب وإسرائيل اتفقا على إعادة فتح مكاتب الاتصال في الرباط وتل أبيب على الفور

واكد كوشنر أن الاتفاق سيعزز التعاون الاقتصادي بين الشركات الإسرائيلية والمغربية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ان اسرائيل في طريقها لتطبيع العلاقات مع المملكة المغربية

وقال ترامب عبر حسابه على تويتر "لقد وقعت اليوم إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، وإن اقتراح المغرب الجاد والواقعي والجاد للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار!"

وأضاف في تغريدة ثانية، قائلا "تحقيق تاريخي آخر اليوم! اتفق صديقانا العظيمتان إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة - تحقيق هائل للسلام في الشرق الأوسط!

وتابع في تغريدة ثالثة، قائلا: لقد اعترف المغرب بالولايات المتحدة عام 1777، ومن ثم فإنه من المناسب أن نعترف بسيادتهم على الصحراء الغربية.