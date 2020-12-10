نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل طرق الإستثمار حالياً شراء الذهب أم الإستثمار في البنوك ؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة الإستثمار في الذهب أم البنوك هو حديثنا اليوم، أصبح الجميع الآن يبحث عن طرق لإستثمار أمواله ليستفيد منها لتزداد وتتضاعف، كما أن هناك عناصر هامة يجب توفرها في طريقة الإستثمار أهمها الأمان على أن يكون الإستثمار مضمون فلا يسبب أي خسائر لصاحبه، وهناك طريقتان للاستثمار يحتار بينهم الكثير ولكنهم الأفضل على الإطلاق، هم الإستثمار في الذهب و الإستثمار في البنوك.

الإستثمار في الذهب والاستثمار في البنوك

سنتناول الفارق بين كلا من الإستثمار في الذهب و الإستثمار في البنوك، من حيث الإستثمار على المدى القريب والمتوسط والطويل ، وأيهم الأكثر أمانا وربحا.

الإستثمار في الذهب على المدى الطويل

الغرض من الإستثمار في الذهب هو الاحتفاظ به لفترة زمنية طويلة وليس بيعة بعد شهر أو أكثر، حيث أن القرار في الإستثمار هو سيد الموقف وأساس النجاح، على أساس الشراء وقت انخفاض الأسعار والبيع أثناء ارتفاعها وليس العكس، حيث أن الكثير وقت انخفاض الأسعار لا يفكرون في الشراء ترقبا لانخفاض الأسعار مرة أُخرى ولكن في الواقع أن هذا هو الوقت المناسب للشراء، وعند ارتفاع الأسعار الكثير يفكر في عدم البيع ترقبا لارتفاع الأسعار أكثر ولكن في الواقع يكون هو الوقت المناسب للبيع.

لذا عند وجود قفزات لأسعار الذهب فهو وقت للبيع وليس للشراء وعند الانخفاض فهو وقت للشراء وليس للبيع، فقد يلجئ البعض للبيع فور انخفاض الذهب خوفا من انخفاضه أكثر ولكن في الواقع هو قرار خاطئ تماما، لذا فإن الإستثمار في الذهب هو الاحتفاظ به لفترة لا تقل ال 5 سنوات وقد تصل ل 10 سنوات.

الوقت المناسب لبيع الذهب

يجب شراء الذهب في فترة أسعار الذهب العادية أو أقل من العادية، وهذا يعني في أوقات ارتفاع وانخفاض الذهب بشكل طبيعي، وليس أوقات حدوث القفزات التي تحدث فجأة وهي أوقات حدوث صعود مبالغ فيه وكذلك هبوط كبير، مثلا بسبب الديون الأمريكية عام 2011 وصلت أسعار الذهب لأعلى سعر وصل له حيث وصل ل 1920 دولار، حيث كانت من أكثر الفرص المناسبة لكل مُحتفظ بالذهب أن يقوم ببيعه، ولكنه ليس بقوت شراء تماما، كما حدثت قفزات في عام 2020 بسبب الأحداث الراهنة جعلت الذهب يصل لقيمة لم يصل لها من قبل وهي 2000 دولار، وغالبا تحدث تلك القفزات لأسباب محددة فور زوالها يرجع سعر الذهب لما قبل القفزة.

الوقت المناسب لشراء الذهب

هناك أوقات يكون فيها سعر الذهب أقل من الطبيعي، وهي أوقات يتم فيها انتشار أخبار أو معلومات تؤثر على أسعار الذهب بشكل سلبي جدا، على سبيل المثال إذا حدث إعلان للبنك المركزي الأمريكي ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار بشكل كبير، وسنلاحظ حينها أن معظم المستثمرين يقومون ببيع الذهب لشراء دولارات الخزانة الأمريكية، فإن هذا يؤدي إلى انخفاض أسعار الذهب بشكل غير طبيعي، فإن هذه فرصة مناسبة جدا لشراء الذهب.

أفضل طريقة للاستثمار في الذهب

نتحدث عن إستثمار وليس تسوق، وتُعد أفضل طريقة للاستثمار في الذهب هي شراء السبائك وذلك لأنه ذهب نقي وعليه أقل قيمة مصنعية أو عمولة، كما تستطيع استرداد جزء من قيمة العمولة أو المصنعية عند بيع السبيكة والتي تتراوح بين % ( 30 – 50 ).

الإستثمار في البنوك على المدى الطويل

كلنا على معرفة بأن البنوك تقوم بتقديم أدوات مالية وطرق إستثمارية مختلفة، وأكثرها شهرة هي شهادات الإدخار أو الإستثمار، ولكن هناك أنواع عديدة أُخرى منها صناديق الإستثمار والتي قد تُحقق عائد يفوق شهادات الإدخار بكثير ولكن يمكن أيضا أن تحقق خسائر، فإن الأمر يتوقف على مدى تقبلك للمخاطرة ومدى اختيارك للصندوق المناسب لك، كما أن هناك طرق أُخرى تتوفر لأصحاب العملات الأجنبية ويسعون للاستثمار في الدولار وجميع الطرق تختلف من شخص لأخر وكذلك يختلف نوع البنك سواء عادى أو إسلامية.

أفضل طرق الإستثمار في البنوك

تُعد البنوك أحد الطرق المناسبة للاستثمار ولكن على المدى المتوسط أو القريب، فيما لا يتجاور 3 أو 4 سنوات ولكن في حالة تخطي تلك المدة فإن القيمة الشرائية للعُملة تقل لارتفاع مُعدل التضخم، فهذا يؤدى إلى تقليل العائد، وهذه هي أكثر مشكلة يعاني منها الجميع، على سبيل المثال إذا قمت بإيداع 100.000 ريال سعودي في البنك، وقمت بتركهم لفترة طويلة تصل ل 10 سنوات وكان العائد في نهاية المدة 100 %، ليصبح المبلغ 200.000 ريال سعودي فإن الخدمات التي كنت أستطيع شرائها بقيمة 100.000 ريال أصبحت بعد 10 سنوات لا أستطيع شرائها بنفس القيمة الآن والسبب كما ذكرنا هو مُعدل التضخم.

الإستثمار في الذهب أم الإستثمار في البنوك ؟

مما قد ذكرناه فإن الإستثمار في البنوك أفضل على المدى القريب أو المتوسط فيما لا يتجاوز 5 سنوات، والاستثمار في الذهب أفضل على المدى البعيد والذي يصل ل 10 سنوات أو أكثر.