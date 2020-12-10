انت الان تتابع تفاصيل خبر استعلام حساب المواطن برقم الهوية وتفاصيل الدفعة 37 لشهر ديسمبر 2020 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حساب المواطن يعد أكبر برنامج دعم للأسر السعودية، حيث خصصته حكومة المملكة إلى مساعدة الأسر المستحقة للدعم للتغلب على الآثار السلبية التي نتجت عن خطوات الإصلاح الاقتصادي الذي أقرته حكومة المملكة خلال السنوات الماضية، ويقوم برنامج حساب المواطن بإيداع مبلغ الدعم في حسابات المستفيدين الذين صدرتهم بحقهم نتائج الأهلية من قبل وذلك في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وفي حالة ما إذا صادف اليوم العاشر يوم عطله رسمية، فإن موعد إيداع مبلغ الدعم المستحق للمستفيدين من حساب المواطن يوم قبل اليوم العاشر أو يوم بعده.

خطوات بسيطة للاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية:-

تزايدت عملية البحث عن حساب المواطن خلال الساعات الأخيرة من قبل المواطنين في كافة أنحاء المملكة، ومع إعلان القائمين على حساب المواطنين عن تفاصيل الدفعة 37 لشهر ديسمبر 2020، حيث جاءت تفاصيل الدفعة 37 لشهر ديسمبر 2020 كالتالي:-

* مبالغ الدعم للمستفيدين تقدر بنحو 1.8 ريال.

* تعويضات للدفعات السابقة 18 مليون ريال سعودي.

* عدد المستفيد والتابع نحو 10.7 مليون.

* نسبة المستفيدين الذين حصلوا على دعم حساب المواطن 79%.

ويمكن الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية من خلال اتباع الخطوات الآتية :-

* يقوم المستفيد بالدخول على البوابة الرسمية لبرنامج حساب المواطن.

* يختار خدمة الاستعلام عن أهلية حساب المواطن.

* يقوم بكتابة رقم الهوية الوطنية.

* يقوم بكتابة رمز الدخول للتحقق.

متى يفتح باب التسجيل لمستفيدين جدد في حساب المواطن؟

رد برنامج حساب المواطن من خلال الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بأن عملية التسجيل لمستفيدين جدد مغلقة ولم يتم فتح الباب أمام تسجيل مستفيدين جدد إلى حين الانتهاء من الضوابط والتعديلات الجديدة للحفاظ على ضوابط دعم البرنامج.

كما أعلن برنامج حساب المواطن عن أن إجمالي المبالغ المنصرفة لبرنامج حساب المواطن منذ انطلاقه في عام 2017 وحتى شهر ديسمبر 2020 بلغ نحو 86 مليار سعودي.

من الجدير بالذكر بأن مبلغ الدعم المنصرف من برنامج حساب المواطن يختلف من أسرة لأخرى حيث يتم تحديد المبلغ بناء ً على عدة اعتبارات مثل دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار أفرادها.