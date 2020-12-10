شروط الحصول علي قرض السيارة من خلال بنك التنمية الاجتماعية بالخطوات

شروط الحصول علي قرض السيارة من أكثر الموضوعات التي ازداد البحث عليها في الآونة الأخيرة هي شروط الحصول على قروض السيارة من خلال بنك التنمية الاجتماعية من قبل المواطنين والوافدين في المملكة العربية السعودية، فنحن نعلم أن البنك يحرص دائماً على تقديم تسهيلات متنوعة للشباب من أجل التمتع بقروض اجتماعية من بينها قروض تمويل السيارات، عن طريق الأفرع المنتشرة في المملكة العربية السعودية. ونحن اليوم هنا لكي نوضح لكم شروط الحصول على قروض السيارة من خلال بنك التنمية الاجتماعية، وما هي خطوات التقديم.

يقوم المتقدم على تقديم طلبه بالحصول على القرض من خلال أقرب فرع تابع لبنك التنمية الاجتماعية بطريقة مباشرة، ويتم مراجعة الطلب في خلال شهر من التقديم حتى يتم إعلان الرفض أو الموافقة.

من خلال أقرب فرع تابع لبنك التنمية الاجتماعية بطريقة مباشرة، ويتم مراجعة الطلب في خلال شهر من التقديم حتى يتم إعلان الرفض أو الموافقة. بعد أن يستلم العميل السيارة يخلو البنك مسئوليته من أي مخالفات مرورية أو حودث سير تحدث له، وإذا لم يقم العميل بتسديد الأقساط يكون من حق البنك أن يتحفظ على السيارة وسحبها من العميل.

لا يجوز على المتقدم أن يخالف أي بنود من بنود العقد الخاص بالتمويل.

يحق للبنك أن يقوم بالتدقيق الجيد ومراجعة كافة تفاصيل ومعلومات الطلب.

من لا يقوم باستكمال الإجراءات الخاصة بالبنك يتم إلغاء الطلب بعد أن يمر شهر من إخباره.

شروط الحصول علي قرض السيارة من بنك التنمية الاجتماعيةخطوات التقديم والمستندات المطلوبة للحصول على قرض السيارة

لا يوجد أي طريقة أخرى للتقديم على قروض السيارة من خلال بنك التنمية الاجتماعية إلا الذهاب مباشرة لفرع البنك الأقرب لك أو من خلال منصة أبشر الإلكترونية، ويقوم المتقدم بتقديم بعض الأوراق والمستندات منها:

القيام بتقديم صورة من الهوية الوطنية وعلى أن تكون سارية.

تقديم بياناته بشكل مفصل من خلال إضافة العنوان الشخصي للمتقدم بشكل مفصل.

عند التقديم عبر منصة أبشر الإلكترونية يتوجب عليك إضافة رقم الهاتف الخاص بك حتى يكون من السهل التواصل معك.

لمن يعمل بالقطاع الخاص يطلب منه البنك أوراق بتحديد قيمة الدخل الشهري وعلى أن يكون معتمد ومختوم من جهة العمل.

مع القيام بتقديم كشف مفصل لثلاثة أشهر الأخيرين الذي حصل بهم المتقدم على رتبه.