أخبار اليمن : رصد 170 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة

دوت الخليج -

رصد 170 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة

سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة 170 خرقاً خلال الـ 24 ساعة الماضية. رصد 170 خرقاً لقوى العدوان في الحديدةسجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة 170 خرقاً خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن الخروقات المسجلة تضمنت تحليق 29 طائرة تجسسية في أجواء حيس والفازة والجاح والتحيتا والجبلية. وأشار إلى أن الخروقات شملت استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، و38 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 316 قذيفة و 101 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

(سبأ)



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