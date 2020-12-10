كوشنر: المغرب وإسرائيل سيعيدان "على الفور" فتح مكاتب الاتصال

قال جاريد كوشنر، المستشار البارز في البيت الأبيض، الخميس، إن المغرب وإسرائيل سيقومان "على الفور" بإعادة فتح مكاتب الاتصال في الرباط وتل أبيب.
وذكر كوشنر لوكالة رويترز أن الطرفين سيقومان "بإعادة فتح مكاتب الاتصال في الرباط وتل أبيب على الفور وبنية فتح سفارتين".
وأضاف: "سيعزز الطرفان التعاون الاقتصادي بين الشركات الإسرائيلية والمغربية".
وتابع قائلا: "حققت الإدارة الأميركية اليوم خطوة تاريخية أخرى. الرئيس ترامب أبرم اتفاق سلام بين المغرب وإسرائيل في رابع اتفاق من نوعه بين إسرائيل ودولة عربية مسلمة في غضون 4 أشهر".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب أن المملكة المغربية وإسرائيل اتفقتا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة.
وقال ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "يوم تاريخي آخر.. اتفق صديقانا العظيمان إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة".
وتوصل ترامب للاتفاق خلال مكالمة هاتفية مع العاهل المغربي الملك محمد السادس.
والمغرب بذلك هو رابع دولة عربية منذ أغسطس يبرم اتفاقا بهدف إقامة علاقات كاملة مع إسرائيل بعد الإمارات والبحرين والسودان.
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