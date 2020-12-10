بحث تسيير رحلات جوية مباشرة بين المغرب وإسرائيل

أعلنت شركة طيران العال الإسرائيلية، الخميس، أنها تدرس إمكانية تسيير رحلات مباشرة بين إسرائيل والمغرب بعد أن أعلنت الولايات المتحدة توصل البلدين لاتفاق لتطبيع العلاقات.
وأضافت الشركة في بيان أن مثل تلك الرحلات "ستحظى بشعبية لدى الإسرائيليين".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن المملكة المغربية وإسرائيل اتفقتا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة.
وقال ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "يوم تاريخي آخر.. اتفق صديقانا العظيمان إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة".
وتوصل ترامب للاتفاق خلال مكالمة هاتفية مع العاهل المغربي الملك محمد السادس.
والمغرب بذلك هو رابع دولة عربية منذ أغسطس يبرم اتفاقا بهدف إقامة علاقات كاملة مع إسرائيل بعد الإمارات والبحرين والسودان.
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