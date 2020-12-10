الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على قيادات حوثية فى اليمن

جدة - نرمين السيد - وقالت إدارة مراقبة الأصول الأجنبية فى الخزانة الأمريكية فى بيان على موقع الوزارة إن "الأجهزة الأمنية والاستخبارية المختلفة فى اليمن التى يسيطر عليها الحوثيون، ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، حيث شاركت فى الممارسة السائدة المتمثلة فى الاحتجاز التعسفى والتعذيب لمواطنيها"، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك".
وشملت العقوبات الأمريكية، المدير الحالى لإدارة التحقيقات الجنائية فى صنعاء، سلطان زابن، ومدير جهاز الأمن والمخابرات، عبد الحكيم الخيوانى، والرئيس السابق لجهاز الأمن القومى، عبد الرب جرفان، ونائبه، مطلق عامر المرانى، ونائب مدير جهاز الأمن والمخابرات المدير السابق فى جهاز الأمن السياسى، عبد القادر الشامى.
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