عملية تنظيف وتعقيم شاملة للبيت الأبيض قبل انتقال جو بايدن

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك"، قال متحدث باسم وكالة الأمن العام الأمريكية، أمس الأربعاء، أنه "نظرا لأن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يظل على الأسطح لعدة أيام، فإن فريقا تنشره إدارة الخدمات العامة سوف يتفقد كل جزء من الأجنحة الشرقية والغربية للبيت الأبيض التى تلامسها الأيدى البشرية، فى الساعات التى تلى مغادرة ترامب وقبل انتقال بايدن".

وأوضح أنه سيتم تنظيف وتطهير شامل لجميع الأثاث ومقابض الأبواب والدرابزين ومفاتيح الإضاءة، قبل أن ينتقل بايدن وفريقه داخل البيت الأبيض، فضلا عن أنه سيتم توفير "خدمات رذاذ مطهرة" لتنظيف الهواء من القطرات العالقة فى الأسقف وكافة أرجاء المكان.

كما أكدت نيكول لورى، مساعدة وزير الطوارئ والاستعداد السابقة فى وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، أنه سيتم إجبار كافة موظفى البيت الأبيض على ارتداء الكمامة الطبية، موضحة أنه سيكون من الصعب عدم ارتداء قناع طبى فى أحد الاجتماعات داخل البيت الأبيض أو الحفاظ على تباعد اجتماعى.