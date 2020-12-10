الطاقة الذرية : تلقينا بلاغا بشأن حادث بمحطة توليد الطاقة النووية فى فنلندا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، عن تلقيها بلاغا من هيئة الإشعاع وسلطة السلامة النووية الفنلندية بشأن حادث بمحطة لتوليد الطاقة النووية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وأفادت فى بيان عبر موقعها الرسمى بأنها أُبلغت اليوم فى تمام الساعة 11:56 "بالتوقيت العالمى" من قبل هيئة الإشعاع والسلامة النووية الفنلندية "STUK" بشأن حدث فى الوحدة 2 من محطة Olkiluoto للطاقة النووية.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه قد تم قياس مستويات الإشعاع المرتفعة داخل المحطة، مؤكدة أنه تم إغلاق المفاعل.

وأشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أنها على اتصال بنظيراتها فى فنلندا وستقدم المزيد من المعلومات العامة حالما تصبح متاحة.

ووفقا لـ "STUK"، لم يتسرب أى إشعاع من المصنع إلى البيئة.

وتقع محطة Olkiluoto للطاقة النووية فى جزيرة Olkiluoto على بعد حوالى 220 كم شمال غرب هلسنكى.