إصابات كورونا في إفريقيا تتجاوز 2 مليون و300 ألف حالة

كانت مسؤولة في منظمة الصحة العالمية، أعلنت أن المنظمة لا تتوقع أن تُلزم الدول مواطنيها بالحصول على لقاحات مرض كوفيد-19 التي تم تطويرها.

سجلت دول قارة أفريقيا قفزة فى إصابات فيروس كورونا، حيث وصل عدد الإصابات إلى 2,304,485 إصابة من بينهم 54,856 حالة وفاة وتعافى 1,968,447 حالة، وذلك وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقالت كيت أوبراين، مديرة إدارة التطعيم واللقاحات والمستحضرات البيولوجية في منظمة الصحة العالمية: "لا نتوقع أن تجعل أي دولة التطعيمات إلزامية".

وأضافت: "قد تكون هناك بعض الدول أو بعض الحالات في دول تتطلب فيها الظروف المهنية ذلك، أو توصي بشدة بالتطعيم"، وقالت إن المستشفيات قد تكون أحد الأمثلة.

وأوضحت أوبراين أن تطوير اللقاحات في وقت قياسي كان الجزء السهل من المهمة، مشيرة إلى أن ما تحقق حتى الآن هو البداية فحسب.

وأضافت: "توصيل تلك اللقاحات وثقة المجتمعات فيها وتقبل فكرة اللقاح وضمان اكتساب الناس للمناعة بالفعل عبر العدد الصحيح والمناسب من الجرعات هو ما سيتطلبه الأمر للوصول للهدف النهائي".

كانت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة أعدت قائمة بالأمراض غير المعدية التى تؤدى إلى الوفاة أو تتسبب فى العجز وأفاد تقرير المنظمة الأممية أنه ارتفع متوسط عمر الإنسان في العشرين عاما الماضية من 67 تقريبا إلى 73 سنة، متسائلة هل يعيش معظم الناس تلك السنوات التي طالت في العمر بصحة جيدة أم بعجز ومرض.

وكشفت المنظمة عن تقديراتها لعام 2019 فيما يتعلق بأسباب الوفاة والعجز حول العالم، وبيّنت أن الأمراض غير السارية، مثل أمراض القلب والسكري والسرطان والجهاز التنفسي، تحتل حاليا سبعة من الأسباب العشرة الأولى للوفاة في العالم، وهو ما يشكل زيادة مقارنة بعام 2000 حين كانت الأمراض غير السارية تشكل أربعة من الأسباب العشرة الرئيسية للوفاة.

من جهته قال د. تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، إن هذه التقديرات الجديدة هي تذكير آخر بضرورة تسريع جهود الوقاية من الأمراض غير السارية، وتشخيصها وعلاجها.