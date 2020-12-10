بسبب الصواريخ الروسية.. الشيوخ الأمريكي يطالب بفرض عقوبات على تركيا

دعا أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم، إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها نظام إس -400 الروسي المضاد للطائرات، بعد تقرير يفيد بأن تركيا ربما تخطط لاختبار شامل للمنظومة.

وكتب الجمهوري جيمس لانكفورد والديمقراطي كريس فان هولين إلى وزير الخارجية مايك بومبيو يسألان عن التقرير ويقولان إن فشل واشنطن في التصرف بشكل أكثر حسمًا بشأن شراء S-400 قد "شجع" الحكومة التركية.

واشترت تركيا مجموعة من أنظمة الصواريخ من روسيا العام الماضي، ما أدى إلى تعليقها من قبل واشنطن لبرنامج الطائرات المقاتلة الأمريكية F-35 الشبح.

وقالت الولايات المتحدة، إن تركيا تخاطر بفرض عقوبات أمريكية إذا نشرت صواريخ إس -400 روسية الصنع ، لكنها لم تفرضها بعد.

ولم ترد وزارة الخارجية على الفور على طلب للتعليق على الرسالة.

وذكرت بلومبرج يوم الثلاثاء، أن تركيا تخطط لإجراء اختبار شامل لنظام الدفاع الصاروخي إس -400 ، نقلًا عن أشخاص مطلعين على الأمر.