عباس: مستعدون للعودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل

قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اليوم الخميس، إن الفلسطينيين مستعدون للعودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل تحت رعاية اللجنة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والأمم المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي.

وقال عباس لوزيرة الخارجية الإسبانية الزائرة أرانشا جونزاليس خلال اجتماع في مكتبه في رام الله، إن المفاوضات يجب أن تستند إلى "قرارات الشرعية الدولية"، في إشارة إلى قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي.

وجاء تصريح عباس وسط أنباء عن وجود ضغوط على القيادة الفلسطينية لاستئناف محادثات السلام مع إسرائيل. وفي اللقاء في رام الله، أطلع عباس وزير الخارجية الإسباني على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية وشكر إسبانيا على دعمها لتحقيق السلام في المنطقة.

وأشار عباس إلى أن إسبانيا لعبت دورًا في عملية السلام في الشرق الأوسط من خلال استضافة مؤتمر مدريد في عام 1991. وكان مؤتمر مدريد الذي استضافته إسبانيا وبرعاية مشتركة من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي محاولة من المجتمع الدولي لإحياء عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية من خلال المفاوضات. وسلم وزير الخارجية الاسباني لعباس رسالة من رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز أكد فيها العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وحرص بلاده على تعزيزها والاستمرار في تقديم الدعم للعملية السياسية على أساس مبدأي. بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا. وأكدت جونزاليس "دعم بلادها لتحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين والقانون الدولي، مشيرة إلى أن إسبانيا ستستمر في دعم الشعب الفلسطيني لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية". كما التقت جونزاليس في رام الله بوزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي وناقش معه سبل استئناف عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. وقالت للصحفيين عقب الاجتماع إن إسبانيا قررت تقديم 5 ملايين دولار كمساعدات عاجلة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا).

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