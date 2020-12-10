شجاع ويحقق السلام.. ترحيب إسرائيلي بإعلان تطبيع العلاقات مع المغرب

علق وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، على التوصل لاتفاق سلام بين إسرائيل والمغرب.

وقال جانتس في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إن الاتفاق مع المغرب خطوة مهمة ستعزز الأمن والمصالح الاقتصادية للبلدين.

فيما أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي، أن "تجديد العلاقات بين إسرائيل والمغرب خطوة مهمة وضرورية في إطار اتفاقيات إبراهيم".

وأكد أشكنازي في تغريدة على موقع "تويتر"، أن قرار العاهل المغربي الملك محمد السادس شجاع وصائب، داعيا مزيدا من الدول للانضمام إلى اتفاقات إبراهيم.

ووجه الشكر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وذلك بسبب تعزيز السلام في الشرق الأوسط.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن مساء اليوم الخميس، التوصل لاتفاق سلام بين إسرائيل والمملكة المغربية.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر، إن إسرائيل والمملكة المغربية اتفقا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، مؤكدا أنه انجاز هائل للسلام بمنطقة الشرق الأوسط.