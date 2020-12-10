أخبار اليمن : الشوافي: اليمن موعودة بموجة برد ابتداء من الجمعة

الشوافي: اليمن موعودة بموجة برد ابتداء من الجمعةكشف الفلكي عدنان الشوافي عن ترتيب المحافظات اليمنية التي ستتعرض لموجة برد شديدة ابتداءً من صباح غدٍ الجمعة، داعياً المواطنين إلى توخي الحذر.

وتوقع الفلكي اليمني الانخفاض في درجة الحرارة الصغرى ليلاً على المرتفعات الجبلية والاحواض والهضاب الداخلية فان ترتيب المناطق والمحافظات حسب شدة التأثير المتوقع كالتالي:-

● البيضاء - ذمار - شمال الضالع - أجزاء من شمال شرق إب (خصوصا من دمت الى رداع الى ذمار الى يريم وما بينهما) - صنعاء - عمران-صعدة.

● شرق حجة - شرق المحويت - غرب الجوف - غرب وجنوب مارب.

● بقية المناطق في المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية غربية وحتى المرتفعات الشرقية والاحواض الجبلية والهضاب الداخلية اليمنية بشكل عام.

ولفت الفلكي الشوافي إلى أن هذا الترتيب للفترة من الجمعة حتى الاثنين القادم 14 ديسمبر 2020 بعد ذلك يتطلب تحديث التوقعات بناء على المستجدات، مجدداً دعوته الى توخي الحذر من التأثير للاجواء الباردة والشديدة البرودة سواء على البشر وخصوصا العاملين في الاماكن المكشوفة ليلا وفي الصباح الباكر وكذلك رعاة الماشية والنحل والمزارعين.

هذا وكان "الشوافي" منذ عدة أيام قد حذر من انخفاض تدريجي لدرجات الحرارة خلال اليومين الماضين مشيرا انه مع يوم الخميس الى الاثنين القادم تتاثر اليمن بمرتفع جوي وتكون الاجواء باردة الى شديدة البرودة.