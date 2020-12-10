ترحيب عربي باتفاق المغرب وإسرائيل على إقامة علاقات

رحبت مصر والإمارات والبحرين، الخميس، بإعلان المغرب وإسرائيل إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، إضافة إلى اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء.

وأكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الخميس، أنه يثمن الخطوة المهمة بإعلان المغرب وإسرائيل إقامة علاقات دبلوماسية كاملة.

وذكر السيسي على حسابه الرسمي في "تويتر": "تابعت باهتمام بالغ التطور المهم بشأن اتفاق المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما برعاية أميركية".

وأضاف "أثمن هذه الخطوة الهامة باعتبارها تحقق مزيد من الاستقرار والتعاون الإقليمي في منطقتنا".

الإمارات

من جانبه، ذكر ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد على حسابه الرسمي في "تويتر": "نرحب بإعلان الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب الشقيق على الصحراء المغربية".

وأضاف "نرحب بقرار الرباط استئناف الاتصالات والعلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل. خطوة سيادية تساهم في تعزيز سعينا المشترك نحو الاستقرار والازدهار والسلام العادل والدائم في المنطقة".

البحرين

هذا ورحب العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة باعتراف الولايات المتحدة بسيادة المملكة المغربية على منطقة الصحراء وافتتاح قنصلية أميركية في مدينة الداخلة "باعتباره خطوة تاريخية مهمة تعزز من السيادة الترابية والحقوق المغربية في الصحراء المغربية".

وأشاد الملك بما أعلنه الملك محمد السادس من إقامة الاتصالات الرسمية والعلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل "الأمر الذي من شأنه تعزيز فرص تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن المملكة المغربية وإسرائيل اتفقتا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "يوم تاريخي آخر.. اتفق صديقانا العظيمان إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة".

وتوصل ترامب للاتفاق خلال مكالمة هاتفية مع العاهل المغربي الملك محمد السادس.

والمغرب بذلك هو رابع دولة عربية منذ أغسطس يبرم اتفاقا بهدف إقامة علاقات كاملة مع إسرائيل بعد الإمارات والبحرين والسودان.

ونوه جلالته بالجهود الطيبة التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسهيل التوصل الى هذا الاتفا