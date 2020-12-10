هولندا تطرد دبلوماسيين روس بتهمة التجسس

جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة المخابرات الهولندية AIVD فى بيان أنها "كشفت" عن عملية تجسس قام بها دبلوماسيون يعملون بالسفارة الروسية فى لاهاى. وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت فى أغسطس الماضى استدعاء القائمة بالأعمال الهولندية لدى موسكو للاحتجاج على التجسس على الملحق العسكرى الروسى فى هولندا. وقالت الوزارة فى بيان إن روسيا عبرت للدبلوماسية عن "احتجاجها الشديد" بعد اكتشافها "معدات تجسس فى سيارة الملحق العسكرى الروسى فى هولندا"، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأضافت أن "هذه التصرفات غير الودية تزيد تعقيد العلاقات الصعبة أصلا بين البلدين".

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