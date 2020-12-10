نتنياهو : اتفاق السلام مع المغرب تاريخى .. وفتح بعثات دبلوماسية قريبا

جدة - نرمين السيد - وأعلن نتنياهو عن تسيير رحلات جوية مباشرة مع المغرب قريبا، وفتح بعثات دبلوماسية، مشيرا إلى أن "جسر السلام فى المنطقة بات أكثر صلابة"، بحسب قناة "العربية".
وكان الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، قد أعلن فى وقت سابق اليوم الخميس، أن المغرب وإسرائيل، اتفقتا على إقامة علاقة دبلوماسية كاملة بين البلدين.
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