رويترز : واشنطن بصدد فرض عقوبات على تركيا بسبب إس-400

جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادرها بأن الولايات المتحدة بصدد الإعلان عن فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها أنظمة "إس-400" الروسية للدفاع الجوى، وأن "ذلك قد يحدث فى أى يوم".





وأشارت مصادر مطلعة لـ"رويترز" إلى أن العقوبات ستستهدف مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير. ومن المقرر فرض العقوبات تحت "قانون مواجهة خصوم أمريكا من خلال العقوبات" CAATSA الصادر فى عام 2017، والذى تم فرض عقوبات بموجبه على روسيا وإيران وكوريا الشمالية، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم". يذكر أن شراء تركيا لأنظمة "إس-400" الصاروخية الروسية للدفاع الجوى تسببت بالتوتر بين أنقرة وواشنطن، حيث أعلنت الأخيرة عن إنهاء مشاركة تركيا فى البرنامج الخاص بمقاتلات "إف-35" الأمريكية المتطورة.

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