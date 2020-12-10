أول تعليق من ملك البحرين على قرار المغرب تطبيع العلاقات مع إسرائيل

أشاد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التوصل إلى اتفاق سلام بين المملكة المغربية واسرائيل كـ رابع دولة تطبع العلاقات مع تل ابيب في 4 أشهر

واعرب الملك حمد عن ترحيبه باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، واصفا قرار الرباط بإقامة العلاقات مع إسرائيل من شأنه أن يعزز فرص السلام والاستقرار في المنطقة

كما أثنى الملك حمد على ما أعلنه نظيره المغربي محمد السادس ملك المغرب من اقامة الاتصالات الرسمية والعلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية ودولة اسرائيل منوها بأن الجهود التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من شأنه تسهيل التوصل الى هذا الاتفاق.

واستقبل سفير مملكة البحرين بالمغرب خالد بن سلمان المسلم عميد السلك الدبلوماسي العربي، اليوم، رئيس لجنة العلاقات الدولية بحزب العدالة والتنمية المغربي محمد رضا بن خلدون.

وأشاد السفير خلال اللقاء بالعلاقات الأخوية المتينة بين مملكة البحرين والمملكة المغربية، مؤكدا حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق المشترك مع المملكة المغربية في مختلف القضايا.

ومن جانبه، نقل محمد رضا بن خلدون للسفير خالد بن سلمان المسلم تقدير سعد الدين العثماني الأمين العام للائتلاف الحاكم في المغرب لموقف البحرين من قضية الكركرات.

وأشاد بتقدير المملكة لقرار المملكة بفتح قنصلية عامة في مدينة العيون، متمنيا للبحرين التقدم والازدهار.