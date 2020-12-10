البحرين: توزيع لقاح كورونا مجانا على المواطنين والمقيمين

ذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا) اليوم الخميس، أن سلطات الصحة في المملكة ستقدم لقاح كورونا مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين. وأوضح البيان أن توزيع اللقاح سيتم من خلال 27 مركزا طبيا في جميع أنحاء المملكة البحرينية

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