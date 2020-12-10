لا نستخف به.. أمريكا: نريد لبنان مستقرا ومستقلا

قالت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا، اليوم الخميس، إن واشنطن تريد بيروت بلدًا مستقرًا ومستقلًا ويسجل نجاحات في تطوير وتحديث اقتصاده ليكون قويًا.

وأضافت شيا، خلال زيارتها غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، أن بلادها تدعم القطاع الخاص اللبناني وتشجع الاقتصاد.

وأشارت إلى أن واشنطن قدمت الكثير من المساعدات العينية لتشجيع القطاعات المنتجة لا سيما وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني بعد انفجار مرفأ بيروت.

ولفتت إلى أن المؤتمر الدولي جاهز لتقديم الدعم المطلوب، لكن الإصلاحات ضرورية، وكذلك الحكومة التي تسهر على تطبيق هذه الإصلاحات.

وأكدت أن البلدين يتمتعان بعلاقات وطيدة وعضوية، ولا تستخف واشنطن بها أبدًا، كما تعمل على تمكين وتطوير علاقات التبادل التجاري بينهما، رغم وجود عوائق تواجه التطوير، ومنها الفساد، وغياب الشفافية، والفرص المساعدة على النهوض بالاقتصاد اللبناني.

ودعت السفيرة الأمريكية إلى إعادة النظر بالتشريعات والقوانين التي يجب أن تواكب متغيرات العصر الاقتصادية والاستثمارية.