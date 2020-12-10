ردا على مقتل عالِمها النووي.. أمريكا: إيران قد تضرب إسرائيل

أعرب قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي الجنرال كينيث ماكنزي، عن قلق بلاده من قيام ميليشيات إيران بعمل بالعراق دون العودة لطهران.

وأضاف ماكنزي في تصريحات نقلتها قناة "العربية"، أن حكومة العراق نشطة في العمل ضد هذه الجماعات الإرهابية، لافتا إلى أن خليفة قاسم سليماني في الحرس الثوري لا يتمتع بالنفوذ نفسه.

وأكد أن عجز إيران عن إخراج القوات الأمريكية من العراق يدل على ضعف خليفة قاسم سليماني.

وأشار إلى أن طهران محرجة من اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده، لكنه أشار إلى إمكانية أن ترد إيران على الأمر بضرب إسرائيل.

وأوضح أن إيران في العادة تتصرف ببطء وتأخذ وقتها في الرد.

وكانت إيران أعلنت في وقت سابق، اعتقال بعض الضالعين في اغتيال العالم النووي، محسن فخري زاده.

وقال مستشار رئيس البرلمان الإيراني، أمير عبد اللهيان لـ"التلفزيون الإيراني"، "تعرفنا على من أمروا باغتيال فخري زاده وسيتم الرد عليهم قريبا".

وأوضح عبد اللهيان أنه تم التعرف على بعض الجناة من قبل الأجهزة الأمنية واعتقالهم ولا يمكنهم الفرار من وجه العدالة.

وأضاف: أن "الرد والانتقام لجريمة اغتيال فخري زاده سيكون على مراحل ومن فعل ذلك سيندم".