وافقت شركة أودي العربية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، على استخدام لقاح "فايزر- بيوانتك" الجديد لفيروس كورونا، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية، لتصبح السعودية بذلك ثاني دولة خليجية بعد البحرين تعطي الضوء الأخضر للعقار.

وقالت في بيان صادر عن وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA) ... وافقت على تسجيل لقاح فايزر بيو إن تك Covid-19 في المملكة العربية السعودية.

وأضافت "يمكن للسلطات الصحية في المملكة استيراد اللقاح واستخدامه". ولم تحدد الهيئة العامة للغذاء والدواء موعد بدء طرح اللقاح من قبل شركة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر وشريكتها الألمانية بيونتك.

وأعلنت البحرين الأسبوع الماضي عن أنها وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح نفسه، كما وافقت عليها بريطانيا وكندا. ومن المقرر أن يجتمع المنظمون الأمريكيون يوم الخميس لتقييم لقاح Pfizer-BioNTech للحصول على موافقة طارئة في الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررا مع أكثر من 15 مليون إصابة معروفة وما يقرب من 290 ألف حالة وفاة. ومن المرجح أن تصدر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تحذيرًا من الحساسية إذا وافقت على اللقاح، على غرار بريطانيا، بعد أن عانى اثنان من العاملين في مجال الرعاية الصحية هناك من ردود الفعل والعلاج اللازم. وقالت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إنها ستحلل عينات من "كل شحنة لقاح واردة قبل استخدامها" لضمان معايير الجودة. وسجلت المملكة العربية السعودية حتى الآن ما يقرب من 360 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك أكثر من 6000 حالة وفاة - وهي الأعلى في منطقة الخليج، لكن المملكة سجلت أيضًا معدل تعافي مرتفع. وتتسابق الشركات لإيجاد لقاح للفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 1.5 مليون شخص، وأصاب أكثر من 68 مليونًا منذ ظهوره في الصين في ديسمبر من العام الماضي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية ثاني دولة خليجية بعد البحرين تصدق على استخدام لقاح "فايزر- بيوانتك" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.