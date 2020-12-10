أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، اليوم الخميس، عن أنه بدءًا من 15 ديسمبر الجاري، سيتم استبدال الاجراءات الوقائية العادية لمنع تفشي فيروس كورونا في الدولة بحظر التجول، حيث تكافح الحكومة الفرنسية لاحتواء الموجة الثانية من جائحة كوفيد 19.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي "سنطبق حظر تجول اعتبارًا من 15 ديسمبر، لكنه سيكون أكثر صرامة، وسيكون ساري المفعول من الساعة الثامنة مساء وليس من التاسعة كما ذكرنا سابقًا" " وفقا لبيان للصحفيين، مضيفًا أنه لن يكون هناك استثناءات لحظر التجول ليلة رأس السنة الجديدة.
وأضاف رئيس الوزراء الفرنسي أن الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا في البلاد لم تنته بعد.
وقال كاستكس "نحن على هضبة، عدد الإصابات الجديدة لم يعد يتراجع، بل زاد بشكل طفيف خلال الأيام الأخيرة".
وأضاف "ستبقى المؤسسات الثقافية، بما في ذلك المتاحف ودور السينما والمسارح، التي من المتوقع أن تفتتحها السلطات الفرنسية اعتبارًا من 15 ديسمبر، مغلقة لمدة ثلاثة أسابيع أخرى على الأقل" وفقًا لـ كاستكس.
ودخل أمر البقاء في المنزل الحالي على المستوى الوطني حيز التنفيذ في 30 أكتوبر، وأعلنت الحكومة إستراتيجيتها للإغاثة من الإغلاق المكونة من ثلاث مراحل للشهر المقبل.
وحتى الآن، أكدت السلطات الصحية الوطنية 2،337،966 حالة كوفيد 19، و56،940 حالة وفاة ذات صلة و 174،658 حالة تعاف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حظر تجوال "أشد صرامة" في فرنسا منتصف الشهر الجاري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.