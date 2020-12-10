حظر تجوال "أشد صرامة" في فرنسا منتصف الشهر الجاري

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، اليوم الخميس، عن أنه بدءًا من 15 ديسمبر الجاري، سيتم استبدال الاجراءات الوقائية العادية لمنع تفشي فيروس كورونا في الدولة بحظر التجول، حيث تكافح الحكومة الفرنسية لاحتواء الموجة الثانية من جائحة كوفيد 19.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي "سنطبق حظر تجول اعتبارًا من 15 ديسمبر، لكنه سيكون أكثر صرامة، وسيكون ساري المفعول من الساعة الثامنة مساء وليس من التاسعة كما ذكرنا سابقًا" " وفقا لبيان للصحفيين، مضيفًا أنه لن يكون هناك استثناءات لحظر التجول ليلة رأس السنة الجديدة.

وأضاف رئيس الوزراء الفرنسي أن الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا في البلاد لم تنته بعد.

وقال كاستكس "نحن على هضبة، عدد الإصابات الجديدة لم يعد يتراجع، بل زاد بشكل طفيف خلال الأيام الأخيرة".

وأضاف "ستبقى المؤسسات الثقافية، بما في ذلك المتاحف ودور السينما والمسارح، التي من المتوقع أن تفتتحها السلطات الفرنسية اعتبارًا من 15 ديسمبر، مغلقة لمدة ثلاثة أسابيع أخرى على الأقل" وفقًا لـ كاستكس.

ودخل أمر البقاء في المنزل الحالي على المستوى الوطني حيز التنفيذ في 30 أكتوبر، وأعلنت الحكومة إستراتيجيتها للإغاثة من الإغلاق المكونة من ثلاث مراحل للشهر المقبل.

وحتى الآن، أكدت السلطات الصحية الوطنية 2،337،966 حالة كوفيد 19، و56،940 حالة وفاة ذات صلة و 174،658 حالة تعاف.