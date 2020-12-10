هبوط جديد لليرة التركية بعد تسريبات عن عقوبات أمريكية وشيكة

جدة - نرمين السيد - واصلت الليرة التركية خسائرها مقابل الدولار فى المعاملات المتأخرة، بعد أن قالت مصادر إن الولايات المتحدة بصدد فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها أنظمة الدفاع الجوى الروسية إس-400.





وهبطت الليرة إلى 7.9290 أمام العملة الأمريكية وسجلت 7.9175 فى الساعة 18.22 بتوقيت جرينتش، منخفضة بـ1.25 بالمئة عن إغلاق يوم الأربعاء، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم". وقالت أربعة مصادر منها مسؤولان أمريكيان مطلعان اليوم، إن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة إس-400 الدفاعية الجوية الروسية العام الماضى. وأفادت المصادر بأن الخطوة المتوقعة منذ فترة، والمرجح أن تثير غضب أنقرة وتعقد بشدة علاقاتها مع الإدارة الأمريكية المقبلة بقيادة الرئيس المنتخب جو بايدن، قد تعلن فى أى يوم. وذكرت المصادر أن العقوبات ستستهدف إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير.

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