جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة عبر بيان نشره موقعها الإلكترونى بتسجيل 5918 إصابة جديدة "ممن ظهرت عليهم أعراض المرض" فضلاً عن تعافى 5232 ووفاة 220 مريضًا. وبذلك، يرتفع إجمالى حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل تركيا إلى مليون و748 ألف و567 إصابة، ويصل إجمالى حالات الوفاة إلى 15 ألف و751 وفاة، فيما يبلغ إجمالى حالات التعافى 452 ألف و593 حالة تعافى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تركيا تسجل 30 ألف و424 إصابة جديدة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.