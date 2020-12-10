وزير الخارجية المغربي يكشف عن علاقات سابقة مع إسرائيل

أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء المغربية حدث تاريخي، مضيفا أن إعلان واشنطن واضح لجهة الاعتراف وفتح قنصلية بالصحراء.
وأوضح بوريطة في تصريحات لشبكة "العربية"، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس أكد للرئيس دونالد ترامب تأييده لحل الدولتين، مؤكدا موقف المغرب الثابت من القضية الفلسطينية وهوية القدس الإسلامية.
وأشار إلى أن دور المغرب تاريخي بدعم سلام الشرق الأوسط منذ سبعينيات القرن الماضي، لافتا إلى أن بلاده أنشأت في التسعينات مكتب اتصال في إسرائيل.
وتابع: "كان للمغرب سابقا علاقات مع إسرائيل لكن ضمن خصوصيته"، لافتا إلى أن الإسرائيلي كان يدخل إلى المغرب بجواز سفره.
وأكد أن المغرب كان أول دولة تعترف بالولايات المتحدة في القرن الثامن عشر، مستطردا أن الاتفاق اليوم كان نتيجة 3 أعوام من العمل.
وأشار إلى أن مغربية الصحراء هي المنطلق لأي مفاوضات، مشددا على أنها أصبحت أكثر ترسيخا باعتراف أقوى قوة في العالم.
وتابع قوله: "لدينا 3 قنصليات عربية و16 قنصلية أفريقية في الصحراء المغربية"، مؤكدا أن المغرب سيستخدم كل اتصالاته مع إسرائيل لدفع عملية السلام.
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