وزير الخارجية الفرنسي: موقفنا من الإسلام تعرض للتحريف

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن موقف باريس المناهض للتطرف الديني تعرض "للتحريف" واعتبر خطأ معاديًا للإسلام.

وخلال زيارة إلى قطر، قال لودريان إلى الصحفيين: "لقد تحدثت عن فحوى مواقفنا وتصريحاتنا حول مكافحة التطرف التي تم تشويهها واستغلالها إلى حد كبير كجزء من حملة تستهدف بلادنا"، حسبما نقلت وكالة "فرانس 24".

وأضاف: "التصريحات ربما أسيء فهمها بحسن نية من قبل مسلمين ربما شعروا بأنها تمس معتقداتهم.. نحن نكن أعمق تقدير للإسلام".

وتعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لانتقادات شديدة خاصة من العالم الإسلامي، بعدما دافع عن نشر رسوم ساخرة للنبي محمد، مؤكدا أنها تعبر عن حرية التعبير.

وجاءت تصريحات ماكرون، بعدما ذبح أحد الإرهابيين في أكتوبر الماضي، مدرس فرنسي عرض على طلابه، الرسوم الكاريكاتيرية الساخرة من النبي.

وخرجت تظاهرات غاضبة في عدة دول إسلامية احتجاجًا على تصريحات ماكرون، كما دشن الكثير حملة مقاطعة.

ولدى عرض مشروع قانون لمكافحة الإرهاب، كررت السلطة التنفيذية الفرنسية بحذر دفاعها عن "الحريات" من دون المساس بالأديان.